In arrivo altri tre defibrillatori. Ora sono 19 nei luoghi pubblici

Grazie all’arrivo di tre nuovi defibrillatori, tutti i luoghi pubblici e ‘sensibili’ di Ozzano saranno dotati di strumenti salvavita. A disposizione della comunità ci saranno in totale 19 defibrillatori: un traguardo importante per l’amministrazione, che ha fortemente voluto la presenza di DAE sia nel capoluogo che nelle frazioni, tanto che il Comune è stato inserito nel progetto regionale PAD (Public Access Defibrillation), coordinato dalla centrale operativa 118 Emilia Est dell’AUSL di Bologna che mira a diffondere la defibrillazione precoce sul territorio oltre a prevedere una mappatura completa integrata nel registro regionale dei defibrillatori accessibile on line.

I defibrillatori si trovano: in ingresso del municipio, alla palestra della scuola Panzacchi, alla palestra della scuola Ciari, alla palestra della scuola primaria Minghetti, alla piscina comunale Acqua&Fitness, al palazzetto dello sport, alla pista di pattinaggio, alla biblioteca comunale, in piazza XXV Aprile, al palazzo della cultura, al campo sportivo comunale, in sala comunale Livio Raparelli, al centro Civico Vason, al centro Civico di Mercatale, al centro sportivo Quaderna, allo sport club. I tre nuovi DAE invece, saranno collocati: uno nel centro sportivo della frazione Maggio, uno lungo Viale 2 Giugno e uno nei pressi del bar di Osteria Nuova.

Soddisfatto l’assessore alla Sanità, Giovanni Catrini: "Questi nuovi dispositivi rappresentano un passo avanti fondamentale nel progetto Comune Cardioprotetto – spiega –, perché consentono un accesso immediato a un presidio salvavita anche nelle aree più periferiche. Ogni minuto è prezioso in caso di arresto cardiaco e avere un DAE pronto all’uso può fare la differenza. L’inclusione nel progetto si affianca a una più ampia strategia per promuovere la cultura del primo soccorso e della prevenzione cardiovascolare tra i cittadini. In particolare, nell’ambito della rassegna L’OzZaino dell’Emilia, per i mesi autunnali e invernali prende il via il ciclo di incontri Core Lab – Strategie pubbliche per il benessere cardiovascolare. Si tratta di tre appuntamenti divulgativi aperti alla cittadinanza, dedicati a stili di vita sani, con ampio spazio alla formazione salvavita e salute del cuore".

z. p.