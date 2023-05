In arrivo Bignami Il viceministro ricevuto dal sindaco

Dopo le visite ad alcuni Comuni dell’Appennino, il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, Galeazzo Bignami, oggi sarà a Persiceto. La visita è in programma alle 13,45 in municipio dove Bignami verrà accolto da sindaco e giunta. Per l’occasione sono stati invitati a partecipare all’evento i consiglieri comunali, i presidenti delle consulte di frazione e i rappresentanti locali delle forze dell’ordine. "Sarà una bella occasione – dice Pellegatti – per informare il viceministro riguardo gli sviluppi del nostro territorio".