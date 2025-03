In arrivo cinque fontanelle. La prima zampilla in via Gandhi

Nel territorio di Vignola saranno installate cinque nuove fontanelle di acqua potabile. Ad annunciarlo è l’amministrazione comunale, che spiega: "Si tratta di "Acqua in bocca", il progetto proposto dagli studenti del Levi e che aveva ottenuto il maggior numero dei consensi nell’ambito del Bilancio partecipativo 2023. Una prima fontana è già stata installata presso l’area fitness di via Gandhi, a fianco del Marco Polo. Entro la metà del mese di aprile verranno installate le altre: una sulla ciclabile di via Caselline, all’altezza di via Fratelli Cervi; una nel parcheggio della stazione ferroviaria su via Nazario Sauro; un’altra presso la stazione delle corriere, in corrispondenza con l’ingresso del sottopassaggio; infine, l’ultima sarà installata nel parco di via Ungaretti.

La riqualificazione dell’area fitness di via Gandhi era invece il progetto che si era classificato al secondo posto nel gradimento dei vignolesi. Il progetto è pressoché concluso. È stata installata una nuova parallela inclusiva, sono stati messi a dimora otto nuovi bagolari e tre querce, è stata sistemata l’area incolta adiacente ed è stata rimossa la recinzione danneggiata, in modo che le due aree verdi sono ora diventate un’unica zona fruibile dal pubblico. Installata anche una colonnina per la manutenzione delle biciclette, a fianco proprio della ciclabile (in questo caso i fondi erano quelli regionali del "bike to work").

Entro metà aprile verranno montate anche due panchine e un cestino. Si lavorerà infine per realizzare un camminamento inclusivo per raggiungere la nuova parallela. Si concluderà, invece, entro la fine del mese di marzo il terzo progetto classificato, intitolato "Il parco delle Isole" e relativo all’area verde che si trova a Brodano, in via Nievo".

"Sono ormai alle fasi conclusive i progetti vincitori del Bilancio partecipativo 2023 – commenta l’assessore alla Partecipazione Enrico Panini – Com’è noto, infatti, nella realizzazione dei progetti si dà precedenza a quelli dell’annualità precedente. Ancora una volta, chi ha votato ha privilegiato i progetti legati alla vita all’area aperta e nelle aree verdi".

Marco Pederzoli