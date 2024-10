In arrivo Cosmica, il festival che studia ’la Cometa del secolo’

Appuntamento con l’osservazione della Cometa del secolo, domenica prossima a Montepastore dove si svolge l’evento Cosmica... Extra! Una ‘coda’ a Cosmica: il più lungo Festival di Astronomia nella Città Metropolitana di Bologna. Dalle 17.30 alle 20, si svolgerà l’osservazione collettiva. I telescopi dell’Associazione Astrofili Bolognesi punteranno l’oggetto celeste (dal nome scientifico C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS) dall’area che domina l’orizzonte verso il tramonto di fronte al ristorante Aquila Nera, via Lavino 552, località Montepastore di Monte San Pietro. Questo comune nel medio Appennino bolognese ospita l’Osservatorio astronomico Felsina, inserito nel Patrimonio astronomico Unesco. Gli operatori scientifici saranno a disposizione del pubblico per un pomeriggio di divulgazione delle scienze astronomiche in generale e sul Sistema Solare in particolare, fino all’imbrunire.