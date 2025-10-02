In arrivo i soldi dalla Regione. Hub di prossimità a Rastignano

Il Comune di Pianoro, in collaborazione con Confcommercio Ascom Bologna, Le Botteghe di Rastignano, Confesercenti Bologna e Cna Bologna, ha avviato l’iter per l’attivazione di un ’hub di prossimità’ a Rastignano: uno strumento innovativo utile al rilancio e alla valorizzazione del commercio di vicinato, nonché al miglioramento della qualità della vita e dell’attrattività della frazione. La Regione ha introdotto gli hub di prossimità, definiti come aree capaci di accrescere la propria identità ed economia urbana grazie alle attività commerciali, ai pubblici esercizi e ai servizi. Si tratta, in sostanza, di zone con una naturale vocazione commerciale che, grazie a un’integrazione più ampia di funzioni e servizi, possono essere rivitalizzate e rese maggiormente attrattive. Con grande soddisfazione, il Comune ha ricevuto la comunicazione ufficiale della Regione circa la concessione di un contributo pari a 14.056 euro per la realizzazione dello studio di fattibilità dell’hub di prossimità a Rastignano. Il progetto, presentato insieme alle associazioni di categoria, punta a favorire il commercio locale e a migliorare la vivibilità degli spazi del centro, anche in vista delle importanti modifiche alla viabilità previste con l’apertura del nuovo nodo stradale. Ad agosto è partito lo studio di fattibilità. Per raccogliere idee e bisogni della comunità, viene ora avviata una fase di ascolto attraverso due questionari on line, rivolti rispettivamente ai cittadini e alle attività commerciali di Rastignano. Così il sindaco Luca Vecchiettini e l’assessore al Commercio di Vicinato Daniel Bertarelli: "Con lo studio di fattibilità compiamo un passo importante verso un centro più vivo, attrattivo e a misura di comunità. Rastignano è una parte fondamentale del nostro Comune che negli anni è sempre stata dinamica nel reinventarsi e merita di essere accompagnata in una fase di rinnovamento che guarda sia alla qualità della vita dei cittadini sia al rilancio del tessuto economico locale. Il contributo regionale ci permette di avviare un percorso partecipato, in cui cittadini, associazioni e operatori economici saranno protagonisti nella definizione delle linee guida per il futuro della frazione".