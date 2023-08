In arrivo la carta ‘Dedicata a te’

Sono 394 i cittadini individuati dall’Inps sulla base dei criteri anagrafici e della situazione Isee ai quali il Comune di Casalecchio da alcuni giorni ha avviato la spedizione delle lettere quali beneficiari della nuova carta "Dedicata a Te": la prepagata sulla quale sarà versato un contributo governativo per l’acquisto di beni di prima necessità. I beneficiari della misura, che non devono presentare domanda, sono individuati tra i cittadini appartenenti ai nuclei familiari (composti da almeno tre persone), residenti nel territorio italiano, iscritti all’anagrafe comunale e con Isee ordinario non superiore ai 15mila euro. Nella missiva del Comune sono indicati il nominativo del beneficiario, il codice della Carta PostePay assegnata al beneficiario da parte dell’Inps e le istruzioni per il ritiro della carta negli uffici postali e i riferimenti cui fare capo in caso di interrogativi.