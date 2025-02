In Assemblea legislativa la riflessione sul tempo di ’Cronotopo 0’

L’Assemblea legislativa della Regione prosegue il suo impegno artistico, questa volta nell’ambito di Art City, con Julia von Stietencron, l’artista tedesca autrice delle 17 opere allestite in viale Aldo Moro. Notte bianca anche qui, sabato 8 febbraio con apertura fino a mezzanotte mentre domenica 9 sarà aperta al pubblico dalle 9 alle 18. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza dell’artista e della curatrice Eleonora Frattarolo. Protagonista dell’allestimento, sotto la direzione artistica di Carlo Ventura, è ’Cronotopo 0. Lay out N.1’. La rassegna fa parte del progetto ’Viaticum’, presentato il 13 gennaio scorso, e si snoda in una delle sette torri progettate da Kenzo Tange con 17 opere eseguite dall’artista tedesca tra il 2016 e il 2024. Tutte le opere esposte rivelano riflessioni dell’artista sul tema del tempo che hanno poi portato alla realizzare dell’installazione ’Cronotopo 0’. A fare gli onori di casa è stato il direttore generale dell’Assemblea legislativa Leonardo Draghetti che ha ricordato il connubio che tiene insieme arte, cultura e benessere.

Julia von Stietencron ha spiegato che "il progetto è nato da una riflessione sul tempo che nel percorso di ognuno di noi parte dalla nascita e si intensifica nella relazione con gli altri, rappresentati in mostra dalla tessitura e dagli intrecci. Tutto parte dalla materia grezza, che si presenta molto solida per poi andarsi via via a sgretolare nel tempo. La riflessione sulla maternità, a partire dall’opera ‘Mater Matuta’ realizzata con la canapa, ricopre un ruolo fondamentale nell’esposizione. Il colore blu che si ritrova in numerose opere richiama l’idea della divinità e dell’immortalità, rafforzato dall’oro che aiuta l’anima a proiettarsi oltre la vita". Frattarolo sottolinea "le relazioni tra la percezione dell’arte e le ultime scoperte scientifiche che ci portano a comprendere un forte legame tra la fruizione artistica e il benessere".