In aula rivivono le cento ferite inferte a Maroufi

Tracce di sangue ovunque, su sedie, magliette, tavoli, pavimento. Poi diversi coltelli e le stanze del capannone di via Larga, dove la notte tra l’11 e il 12 luglio di due anni fa è stato barbaramente ucciso il 25enne tunisino Kaled Maroufi. Ieri in aula, davanti alla Corte presieduta dal giudice Pier Luigi Di Bari, sono stati sentiti gli investigatori e il medico legale che la mattina del 12 luglio sono intervenuti sulla scena del crimine. "Il cadavere presentava numerosissime lesioni da taglio – così il medico legale – sicuramente più di cento, a partire dalle caviglie fino ad arrivare al volto. Tagli che denotano una volontà lesiva assimilabile alla tortura". Per questo macabro omicidio sono cinque gli imputati, tutti connazionali di Maroufi, accusati di omicidio pluriaggravato. Due di loro, subito dopo i fatti, erano riusciti a scappare in Germania, dove poi sono stati arrestati e successivamente estradati.

Secondo la ricostruzione fornita dagli inquirenti (titolare del fascicolo è la pm Anna Sessa), la vittima sarebbe stata legata sia ai polsi che alle caviglie, probabilmente a una sedia, e poi seviziata per ore. Maroufi avrebbe cercato invano di sfuggire ai suoi aguzzini sfondando la tapparella di una finestra al primo piano dello stabile e lanciandosi di sotto, ma per lui non c’è stato scampo. Lo hanno ripreso e trascinato all’interno di un corridoio al pianterreno, punto dove poi è stato ritrovato il cadavere. Secondo il medico legale "è difficile pensare che tutte le lesioni presenti sul corpo della vittima siano state inferte da una persona sola". Contro i cinque imputati ci sarebbe anche un video, circa mezzo minuto di orrore (non mostrato in aula), trovato nel telefono di uno di loro, dove gli assassini riprendono la scena con il cellulare, ma non si vedono. Si sentono solo le loro voci. La prossima udienza è stata fissata per il 21 febbraio.

Chiara Caravelli