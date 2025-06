In auto con 14 chili di droga. Arrestata dalla polstrada

Doppia operazione della Polstrada: arrestati una donna con 14 chili di marijuana in auto ed un 50enne latitante su cui pendeva un mandato internazionale d’arresto. Venerdì, lungo l’autostrada A13, una pattuglia della sottosezione di Altedo ha intercettato al casello una berlina che sfrecciava all’impazzata, guidata da una donna straniera di 30 anni. Dopo aver fermato l’auto, i poliziotti hanno subito individuato, in un borsone contenuto nel bagagliaio, ben 150 involucri con all’interno 14 chili marijuana, che, una volta immessa sul mercato al dettaglio, avrebbe potuto fruttare oltre 50mila euro. Per la donna è subito scattato l’arresto.

Poco dopo, una pattuglia della sottosezione di Pian del Voglio ha identificato e arrestato un cittadino brasiliano, naturalizzato italiano, perché ricercato su richiesta della Autorità Giudiziaria del Brasile. Gli agenti hanno fermato l’uomo sull’A1 dopo aver notato un autoarticolato che aveva una parte del telone del semirimorchio aperta. Quando la Polstrada ha proceduto al controllo del veicolo e del conducente, al casello di Firenzuola, è scattato un alert sui dispositivi di controllo dei poliziotti in quanto il cinquantenne, da tempo residente in Italia, è risultato ricercato per una condanna a 6 anni per aver aggredito un automobilista con un martello, ferendolo e lasciandolo cieco da un occhio.

