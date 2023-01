In auto con bastone e scacciacani: denunciato 34enne

In auto con amici viene fermato dai carabinieri di baricella che nella vettura trovano delle armi. Un 34enne moldavo, senza precedenti di polizia, è stato denunciato dai carabinieri della Compagnia di Molinella per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Era l’1.40 di qualche sera fa. Il 34enne era a bordo della sua Bmw, con amici, in via Marconi a Baricella quando è incappato in un normale posto di controllo dei carabinieri della locale stazione. I militari hanno notato che il ragazzo era agitato durante il controllo e hanno, dunque, approfondito con una perquisizione del mezzo. Qui i carabinieri hanno rinvenuto una pistola scacciacani senza il tappo rosso, un bastone metallico e un tirapugni con coltello integrato. Le armi, detenute illegalmente, sono state sequestrate e il 34enne è stato denunciato.