In auto con la cocaina, arrestati dalla polizia

I poliziotti hanno visto un loro ‘conoscente’ in bici in via Serlio. Sospettando che l’uomo, un italiano con problemi di dipendenza da sostanze, stesse andando a fare ‘spesa’ dai suoi pusher di fiducia, hanno deciso di seguirlo. Gli agenti della IV sezione della Squadra mobile hanno così arrestato, l’altro giorno, due spacciatori marocchini di 22 e 28 anni.

Nello specifico, nei pressi di via Serlio, i poliziotti hanno riconosciuto il cliente che si stava dirigendo, in sella a una bici, all’interno del parcheggio di un’attività commerciale. Qui, ignorando di essere seguito e monitorato dagli agenti, si è incontrato con i due marocchini che si trovavano a bordo di un’auto, e che gli hanno venduto una dose di cocaina. Gli agenti hanno seguito i movimenti della macchina fino in via Caduti di Amola, dove l’auto è stata fermata e guidatore e passeggero sono stati controllati. Nel vano portaoggetti sono stati subito rinvenuti due involucri di cocaina. Inoltre, a seguito di perquisizione personale gli operatori hanno trovato addosso al ventiduenne 270 euro in contanti e tre telefoni cellulari, il cui contenuto dovrà essere analizzato per capire contatti e canali degli spacciatori. Il ventottenne aveva invece con sé 600 euro e altri 5 involucri di cocaina.

Da accertamenti è emerso poi che il più giovane, irregolare sul territorio nazionale, aveva già un precedente di polizia per furto in concorso commesso lo scorso 13 giugno. Il ventottenne, regolare invece in Italia, risulta avere un solo precedente per detenzione di sostanza stupefacenti.

Al termine degli atti, i poliziotti della Mobile hanno arrestato i due per spaccio e li hanno accompagnati in camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima.

n. t.