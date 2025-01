In auto con tre chili e mezzo di coca: arrestato dalla Polstrada

Il ‘tesoro’ era nascosto in un vano appositamente ricavato sotto al sedile del passeggero. Un tesoro ‘scottante’: quattro panetti di cocaina, per un totale di 3 chili e 440 grammi, che immessi sul mercato dello spaccio avrebbero fruttato ai venditori oltre 300mila euro. Li hanno sequestrati gli agenti della Polstrada, impegnati in uno dei quotidiani servizi per la sicurezza messi in atto in autostrada e tangenziale. I poliziotti hanno anche arrestato il corriere, un ventiseienne albanese domiciliato in provincia di Milano.

L’arresto è avvenuto martedì pomeriggio intorno alle 16, nell’ambito di un controllo svolto dalla sottosezione polizia stradale di Bologna, impegnata nell’attività di pattugliamento lungo l’A1, in territorio di Bologna.

I poliziotti hanno notato la Mercedes Classe A condotta dal ragazzo e hanno deciso di intimare l’alt. Il ventiseienne, già alle prime richieste degli agenti, è subito apparso molto nervoso e insofferente. Motivo per cui i poliziotti hanno deciso di approfondire meglio il controllo, accompagnando il giovane alla sottosezione della polizia stradale, dove l’auto è stata perquisita per bene. Nel corso della verifica è stato notato il vano, che era stato appositamente ricavato sotto al sedile anteriore destro. Qui erano nascosti i quattro panetti di coca, che erano destinati a rifornire le piazze di spaccio: lo stupefacente, che è stato subito sottoposto a sequestro, avrebbe potuto fruttare fino a 300mila euro. Visto il quantitativo trasportato, il ventieseienne è stato quindi arrestato per spaccio e accompagnato alla Dozza, in attesa della convalida.

n. t.