In azione gli studenti-giornalisti Così i ragazzi raccontano l’attualità

BOLOGNA Ci siamo. Sta per iniziare l’edizione numero 21 di "Cronisti in classe", il progetto promosso da Qn-Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno per avvicinare gli studenti delle scuole secondarie di primo grado e delle scuole primarie (classi III, IV e V) al mondo dell’informazione – sia carta stampata che digitale – cimentandosi nella realizzazione di una pagina di giornale. Un progetto culturale e didattico per avviare le giovani generazioni – cioè i cittadini di domani – alla lettura dei quotidiani e alla conoscenza con sguardo critico e consapevole dei fatti di cronaca e delle grandi sfide dei nostri giorni. Un vero e proprio "Campionato di giornalismo", il cui inizio è fissato per il 7 febbraio, quando sui tre quotidiani del nostro gruppo editoriale inizierà la pubblicazione dei lavori prodotti dalle scuole. Una formula vincente, che in ventuno anni si è rafforzata ed è cresciuta. La conferma, ancora una volta, viene dai numeri. E questa nuova edizione potrà contare sulla partecipazione di oltre 450 scuole coinvolte, pari a più di mille classi iscritte all’iniziativa, per un totale di oltre 22mila studenti di Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Lombardia, Umbria e provincia de La Spezia, che parteciperanno all’iniziativa. Ma cosa...