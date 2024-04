In biblioteca apre lo ’Spazio teen’ dove studiare e fare amicizia Nel palazzo Santissimo Salvatore di Persiceto è stato aperto lo 'Spazio teen' per ragazzi dai 11 ai 15 anni. Un luogo dedicato alla lettura, allo studio e al tempo libero, con accesso libero due pomeriggi a settimana. Possibilità di partecipare a varie attività culturali e sociali. Contattare il servizio cultura del Comune per ulteriori informazioni.