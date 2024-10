In biblioteca autori e libri da brivido La quarta edizione dell'appuntamento autunnale con la biblioteca Silvio Mucini di Pianoro presenta autori come Cavina, Venturi, Perna e Genisi per una serie di incontri dedicati al noir. Gli appuntamenti si terranno tra ottobre e novembre, con ingresso gratuito e trasmissione in diretta su YouTube. Per informazioni e prenotazioni contattare la biblioteca.