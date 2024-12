In biblioteca le favole di Natale lette dai piccoli alunni della scuola primaria

Un Natale dalla voce dei più piccoli oggi, giorno della Vigilia. Come dice l’amministrazione: "Quest’anno l’avvento lo vogliamo vivere attraverso la voce dei bambini della 5C della scuola primaria di Baricella. In questo speciale progetto, i bambini si preparano a far vivere storie emozionanti e avventurose. Una storia natalizia è stata registrata come audiolibro e resa disponibile in biblioteca, portando il pubblico a immergersi nell’atmosfera del Natale con tutta la spontaneità dei giovani narratori. Con entusiasmo e passione, i bambini racconteranno fiabe e avventure, offrendo serenità e condivisione".

Oggi basterà andare in biblioteca, cercare il QR code e ascoltare la fiaba del giorno in un angolo speciale. Dal Comune aggiungono: "Grazie alle insegnanti, Betta e Antonia, cuore pulsante di questo progetto. È grazie all’impegno instancabile e alla capacità di ispirare delle maestre che nascono opportunità così preziose, indispensabili per costruire un futuro migliore. E un applauso speciale ai ragazzi, che con la loro voglia di fare e il loro entusiasmo contagioso hanno creato qualcosa di straordinario".