In bicicletta contro un’auto Morto l’imprenditore Golfieri

Si chiamava Valter Golfieri, aveva 72 anni e risiedeva a Castel San Pietro l’imprenditore e cicloamatore che ieri mattina a Massa Lombarda, in sella alla sua bici da corsa stava percorrendo viale della Resistenza, con un gruppo di amici. Per cause al vaglio della Polizia municipale ha invaso la corsia opposta, urtando contro un’auto. È morto quasi sul colpo. I tentativi di rianimarlo si sono rivelati vani e il personale del 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Golfieri era il direttore generale della Cablotech di Osteria Grande, azienda che aveva fondato nel 1993.

Alla luce di una prima ricostruzione, mentre assieme ad un gruppetto di ciclisti amatoriali stava percorrendo viale della Resistenza diretto verso sud (proveniente quindi dalla rotatoria di viale Zaganelli, con al centro ‘L’ânma’, opera raffigurante un nocciolo), nel tratto compreso tra via Marchetti e via Baravelli ha improvvisamente invaso la corsia di marcia opposta. Inevitabile l’urto contro la parte anteriore sinistra e il parabrezza di una Mercedes SLK 200 condotta da una 40enne residente nel Ravennate. L’imprenditore è stato sbalzato sull’asfalto riportando gravissimi traumi. La richiesta dei soccorsi è stata pressochè immediata.

Sul posto è intervenuta a sirene spiegate un’ambulanza il cui personale, dopo una primissima valutazione delle condizioni del cicloamatore, gli ha praticato la rianimazione cardio polmonare, confermando l’intervento dell’elicottero. Come detto, il prodigarsi dei sanitari non ha purtroppo sortito gli effetti sperati. Illesa, seppur comprensibilmente provata, la conducente della Mercedes. Per consentire il soccorso ed i rilievi di legge, un breve tratto di viale della Resistenza è stato interdetto al traffico per alcune decine di minuti. Molto scossi, come è facile immaginare, i ciclisti che erano in compagnia del 72enne.

"Siamo tutti sconvolti". Il presidente dell’Associazione sportiva Dalfiume, Giancarlo Merighi, era in bicicletta con Golfieri ieri mattina. "Eravamo andati a un raduno in un paesino a 7-8 chilometri da Lugo – racconta – Eravamo una quindicina. Ci conoscevamo tutti".

Luigi Scardovi