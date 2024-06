In bicicletta fino alla Pieve di Sala per ascoltare le spiegazioni in dialetto bolognese

Escursione in bici e tour gratuito guidato in dialetto bolognese all’antica Pieve di Sala oggi alle 11,30. L’evento è organizzato dall’associazione ’Succede solo a Bologna’ in collaborazione con Pro Loco di Sala, Fiab Terre d’Acqua e Fiab Bologna Monte Sole bike group.

Il ritrovo è fissato in piazza Malpighi a Crevalcore alle 8,30 e comprende un tragitto di 25 chilometri. Altri punti di ritrovo sono alle 9.45 dal Parco Ex Arte Meccanica a San Giovanni in Persiceto (percorso di 13 chilometri) e alle 10.45 dal parcheggio della stazione di Osteria Nuova (4 chilometri).

Una volta raggiunta la Pieve, uno dei più felici esempi di architettura romanica di gusto lombardo che abbiamo in tutta la provincia di Bologna, Roberto Serra, professore di dialetto bolognese, condurrà un tour gratuito alla Pieve in dialetto. In caso di maltempo, consultare i canali social di Fiab Terre d’Acqua e Fiab Bologna Monte Sole per sapere se l’evento verrà confermato o annullato.