"In bilancio aumenti per tutti e più debiti"

Aumenti a Granarolo, il bilancio di previsione fa discutere. A parlarne il consigliere di opposizione Pino Minissale (nella foto), che attacca le scelte dell’amministrazione: "L’anno che verrà, per i cittadini, si preannuncia molto difficile a causa di una serie di aumenti riguardanti alcuni servizi. Ci hanno sempre detto che l’Unione avrebbe migliorato i conti comunali, purtroppo questo risparmio non c’è stato, ciò si evidenzia chiaramente anche dall’aumento previsto nel 2025 del pre e post scuola, gestito proprio dall’Unione Terre di Pianura, aumento del 15% (da 280 euro a 322 annui). Per gli ospiti della casa di riposo, ci sarà un incremento di 10 euro al giorno per le fasce più basse, questo comporterà un aumento delle rette di 300 euro al mese per ogni famiglia. Nel 2023, il sindaco decise di affidare all’Asp la struttura senza una benché minima discussione nelle sedi istituzionali e senza una gara d’appalto, affermando che questa scelta avrebbe evitato l’annuale copertura di 150mila euro di disavanzo che aveva la vecchia gestione. Purtroppo la nuova ’oculata gestione’ ha prodotto un disavanzo che da 150mila euro va a 300mila. Per l’Imu sugli immobili di categoria C (negozi, magazzini, laboratori, autorimesse, immobili uso residenziale e relative pertinenze), l’aliquota passa dallo 0,90% all’1,06%, generando un gettito aggiuntivo di circa 150mila euro. Ci sarà addirittura l’aumento del 30 per cento anche per alcuni servizi cimiteriali. Questo modo di amministrare ha portato ad erodere nel tempo l’avanzo di amministrazione delle precedenti amministrazioni. Oltretutto con l’accensione di vari mutui, è aumentato l’indebitamento attuale del Comune. Un risultato fallimentare".

Immediata la replica del sindaco Alessandro Ricci: "Il Comune ha deciso di adeguare alcune tariffe con obiettivi ben definiti: garantire la continuità di tutti i servizi, ampliare la rete di supporto per i più vulnerabili e mantenere un elevato livello di copertura delle ore degli educatori di sostegno, fra i più alti del territorio metropolitano. È importante sottolineare che le rette dei nidi, del trasporto scolastico e del trasporto sociale rimangono invariate. Per quanto riguarda i servizi a domanda individuale, le tariffe non vengono aggiornate da dieci anni. Inoltre, il rinnovo del contratto di lavoro delle cooperative che gestiscono i servizi comporta un aumento dei costi. Nel frattempo, i contributi statali per il sostegno scolastico, il contributo affitti e la morosità incolpevole sono stati quasi azzerati, obbligando i Comuni a coprire questi costi con le proprie risorse".

Zoe Pederzini