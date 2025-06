In Bocciofila si parla di ’rusco’

‘Due incontri per quattro chiacchiere sul rusco’: si chiamano così gli appuntamenti che ha organizzato il Comune di Persiceto sulla raccolta differenziata. Il primo si tiene oggi alle 20,45 nella Sala Balducci della Bocciofila persicetana (via Castelfranco); mercoledì 11 giugno, alla stessa ora, l’incontro sarà nella sala polivalente del Centro civico di Decima. Per l’occasione interverranno tecnici e amministratori comunali e referenti di Geovest, per illustrare aspetti spesso non conosciuti dai cittadini.