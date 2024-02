IN BREVE Protesta dei trattori in Emilia-Romagna: un centinaio di mezzi occupano l'uscita del casello di Castel San Pietro per tutta la settimana, creando disagi alla circolazione. I coltivatori chiedono l'eliminazione del vincolo di non coltivare il 4% delle superfici per evitare dipendenza dalle importazioni di cibo.