In Cantina Bentivoglio le stelle d’autunno

"Chiunque può imparare in poche settimane quello che Armstrong sa della musica ricordava Benny Green. Nessuno potrebbe suonare come lui in mille anni". È la traccia cui s’ispira la ’jazz night’ autunnale della Cantina Bentivoglio, con intervalli non scontati tra aree più morbide, quasi statiche e minimali degli otto concerti del Bologna Jazz Festival, spalmati tra ottobre e novembre e i carichi pesanti dei local heroes.

A partire da quello di venerdì 3 ottobre (ore 22) che vede sul palco la Bentivoglio All Stars, ottetto creato dalla direzione artistica del club, co-capitanato da quattro sassofoni. Sabato tocca alla Black Ball Boogie, altra produzione bentivolesca, che conta su Manuel Goretti (pianoforte e voce), Luciano Sibona (contrabbasso e voce), Filippo Lambertucci (batteria e voce) e Virginia Piccichè (voce).

Ma un’anteprima la regala l’art director Alberto Armaroli: "Vogliamo onorare il rango che i magazine attribuiscono alla Cantina Bentivoglio: siamo tra i primi cento jazz club del pianeta, per questo aspiriamo a fare concerti degni di tal nome durante tutto l’anno, limitando la musica d’intrattenimento". Con una novità: a grande richiesta in Cantina torna il genere manouche. Prima data il 2 ottobre nell’esecuzione del Daniele d’Alessandro Quartet.

Nel primo degli otto concerti in quota Bologna Jazz Festival i fari si accendono sui Venus Ship (10 ottobre), otto musicisti dell’underground bolognese che traggono ispirazione dai movimenti di protesta degli Anni ’60 e ’70. Targato Bjf è l’appuntamento con la jazz singer Ada Flocco (19 ottobre), habituée della Cantina che presenta l’album d’esordio ’Into The Blue’. Il 22 è la volta degli Emem, in concerto con Simone Graziano al pianoforte, Francesco Ponticelli al contrabbasso e Marco Frattini alla batteria, dove ogni brano è un algoritmo emotivo. Un po’ quel che accade per la co-produzione Cantina Bentivoglio-Michele Corcella nei piani alti del festival. Virtuoso di bacchette e chitarra, alla direzione dello Scenario Ensemble (25 ottobre). Un capitolo intrigante di innovazione jazzistica è quello che propongono il chitarrista romano Francesco Diodati e il batterista israeliano Ziv Ravitz (31 ottobre). Effetti speciali per la tranche novembrina dei concerti con Flavio Boltro Next Gen (3 novembre), una delle trombe più coinvolgenti d’Europa, in interplay con Emanuele Filippi (piano), Michelangelo Scandroglio (contrabbasso) e Mattia Galeotti (batteria).

Non potevano mancare i Savana Funk (5 novembre) che dopo aver infiammato i club con le date del Samsara Tour sfoglieranno brani scelti da una rigogliosa produzione. Rendez-vous finale per il BJF con Champian Fulton, piano e voce (12 novembre), sul palco con Lorenzo Conte (contrabbasso), storico partner di scena, e Pasquale Fiore (batteria).

Gian Aldo Traversi