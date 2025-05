In Cantina Bentivoglio. Mario Cucinella parla di ’Empatia’

Prosegue la quarta edizione de ’Lo spazio della parola’, rassegma di incontri curata da Francesca Florimbii, docente di Filologia all’Alma Mater che quest’anno si concentra sul presente. Molto seguiti, gli ’Aperitivi filologici’ che si tengono in Cantina Bentivoglio, via Mascarella, alle 18,30 vedono la partecipazione di intellettuali, artisti e professionisti che scelgono, appunto, una parola del presente per riflettere sul suo significato profondo, sull’uso appropriato, sapente ed etico di termini che magari usiamo quotidianamente con superficialità.

Oggi protagonista sarà Mario Cucinella (foto), architetto e designer di fama internazionale, che ha scelto la parola ’Empatia’. Classe 1960, palermitano, ha lavorato a lungo nello studio di Renzo Piano a Genova per poi fondare il suo ’ MCA–Mario Cucinella Architects’ che oggi ha sede a Bologna e a Milano.

A chiudere il ciclo saranno, in giugno Giorgio Zanchini, giornalista e saggista, che il 12 discuterà sulla parola ’Indecisione’ e infine, Viola Ardone, autrice dei best seller ’Il treno dei bambini’ e ’Oliva Denaro’ che ha scelto la parola ’Felicità’ e che il 17 giugno ne parlerà con i presenti all’Aperitivo. La partecipazione è libera fino ad esaurimento posti ma la prenotazione è obbligatori, ritirando l’invito prima della data scelta.