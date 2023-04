In Cantina con Boltro e in Camera con Rubin

Una tromba sferzante e impudica, dalla voce un po’ roca, ma tornita, una costruzione melodica perfetta, una plasticità definitiva, una perfezione armonica da manuale: è quello che Flavio Boltro, tra i quattro grandi virtuosi dello strumento italiani insieme a Rava, Fresu e Bosso propone domani in quintetto dalle 21.30 in Cantina Bentivoglio. Perfettamente in sintonia con il Jazz Inc Quartet, la band che lo ospita, ovvero Alessandro Fariselli al sax tenore, Alessandro Altarocca al pianoforte, Stefano Senni al contrabasso e Fabio Nobile alla batteria.

Pregevole distillato della nuova frontiera del jazz italiano, palchi condivisi in gruppo o singolarmente con altri artisti di fama internazionale, eclettismo senza paletti, dal soul al funk e al jazz. Residente nelle Valli di Lanzo, a ridosso di un paesino che si chiama Traves, Flavio Boltro, uno che sa prendere le distanze da certi purismi iper-disegnati e un po’ ossessivi in cui intoppano talvolta i jazzisti, collabora con musicisti che fanno parte dell’empireo della galassia jazz come Michel Petrucciani, Elvin Jones e Kenny Barron, ma anche Cedar Walton, Bob Berg, Don Cherry, Billy Hart e Billy Higgins, con incisioni e tournée spalmate in ogni angolo del globo.

Di altrettanto pregio il concerto che vede primattore Saul Zebulon Rubin, un maestro della chitarra jazz contemporanea, colonna portante della scena jazz della Big Apple, sabato alle 22 al Camera jazz & Music Club in interplay con Paolo Benedettini al contrabbasso, Adam Pache alla batteria, guest Piero Odorici al sax tenore. Un appuntamento che rovista nell’album The Zebtet in cui il leader, compagno di ribalta dei jazzmen più glamour al mondo, tra cui Sonny Rollins e Roy Hargrove, ospita Johnny O’Neal, Stacy Dillard, Fabio Morgera, Ben Meigners & Brandon Lewis.

Gian Aldo Traversi