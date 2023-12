In carapace, burro e succo d’arancia

Antipasto granchio blu in carapace con burro e succo d’arancia

Questo antipasto molto semplice che lavora sulla bontà della carne di questo granchio spesso paragonato al King Crab, dipende tutto dalla freschezza del crostaceo. Quindi va acquistato al mercato vivo, e tenuto in freezer anche per 4-5 ore, se non si prepara subito, perché la carne rimane perfetta. Poi va sciacquato bene, pulito con minuzia ed è questo il lavoro più lungo. Va girato dalla parte della pancia dove si fa pressione con le dita o il coltello, si solleva il carapace e vengono tolte le branchie, le viscere e si taglia a metà. Si consuma crudo insaporendo un po’ con ricette semplici, perché la cosa che più deve risaltare è proprio il gusto di questa polpa, che si sposa molto bene con vini bianchi e rosati, come raccontiamo nel box dedicato agli abbinamenti enologici. Dopo aver preparato il carapace con la polpa, il carapace si spennella bene con 50 grammi di burro scaldato e sciolto nella padella e condito con succo di mezza arancia e sale. Chi ha il barbecue (Montanari maestro di queste cotture lo consiglia) lo cuoce per 4/5 minuti e chi ha il forno lo cuoce nel grill, inserendo il granchio quando il calore è al massimo, per 4/5 minuti. Si serve sul piatto con a parte altro burro aromatizzato e si mangia scavando con la forchettina. Prepararne almeno 2-3 a testa, perché il sapore conquisterà gli ospiti e portare in tavola tanti carapaci sarà anche molto scenografico.

Benedetta Cucci