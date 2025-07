In Cardiologia gli angiografi digitali: "Per interventi sempre più precisi"

Due angiografi digitali di ultima generazione alla Cardiologia dell’ospedale Maggiore che serviranno per interventi sempre più precisi e mirati. L’investimento è di 1.290.000 euro derivanti da fondi Pnrr.

Installate a soffitto, le due nuove apparecchiature sono dotate di un innovativo software con imaging avanzato e monitor a 58’’ per consentire ai professionisti sanitari di visualizzare al massimo livello di dettaglio possibile durante le procedure di cardiologia interventistica effettuate.

I nuovi angiografi permettono di ottimizzare i raggi X utilizzati, riducendo la dose erogata al paziente e aumentando la sicurezza degli operatori. Migliora anche l’ergonomia per il paziente e per gli operatori, grazie ad un nuovo allestimento delle sale. L’inaugurazione delle nuove strumentazioni è stata l’occasione per presentare anche il rinnovamento del reparto di Dialisi Acuti, sempre all’interno del Maggiore, oggetto di un intervento di ristrutturazione generale del valore complessivo di oltre 500.000 euro, al fine di migliorare l’accessibilità e la funzionalità degli spazi e dei servizi. La ristrutturazione ha permesso di rinnovare completamente tutti gli impianti tecnologici, meccanici, elettrici e speciali.

Tra i presenti all’inaugurazione l’assessore regionale alla Salute, Massimo Fabi; Anna Maria Petrini, direttrice generale dell’Ausl; Gianni Casella, direttore della Cardiologia; Chiara Gibertoni, direttrice generale del Sant’Orsola.

Monica Raschi