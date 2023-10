In casa ha 350 grammi di droga già confezionata. Bolognese di 24 anni finisce in manette

Era sospettato di essere punto di riferimento per lo spaccio di stupefacenti nel quartiere San Donato-San Vitale e di nascondere droga in casa, nello stesso quartiere. Motivo per cui un ventiquattrenne bolognese era finito sotto la lente dei carabinieri della stazione San Ruffillo, che hanno monitorato i suoi movimenti. Finché lo scorso martedì pomeriggio, il giovane è stato rintracciato dai militari nelle vicinanze della sua abitazione e sottoposto a perquisizione personale, estesa poi anche all’abitazione, dove sono sono stati trovati ingenti quantitativi di droga. I controlli hanno permesso di trovare circa 305 grammi hashish, suddiviso in 20 ovuli, un panetto e alcuni frammenti, poi un grammo e mezzo di cocaina e 300 euro in contanti, presunto provento dell’attività di spaccio. Non solo. Nel comodino della camera da letto, i militari dell’Arma hanno ritrovato anche una pistola a salve calibro 8, priva del tappo rosso, 38 proiettili dello stesso calibro e compatibili con la pistola, nonché uno storditore elettrico tipo taser. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato, mentre il ventiquattrenne, celibe, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e porto abusivo di armi. Giudicato con rito direttissimo, il giovane pusher si trova ora agli arresti domiciliari.