In cerca di quello che è ’Essenziale’. Due appuntamenti con Mens-a

Scienze umane, filosofia, storia e arte. Sono questi i temi al centro del festival internazionale Mens-a, dedicato al pensiero ospitale, che prenderà il via venerdì e sabato in città per poi viaggiare per altre tappe della regione. Il tema di quest’anno della rassegna è l’’Essenziale’ che varrà declinato in un mese di appuntamenti da diversi ospiti, tra docenti universitari, intellettuali, musicisti, scrittori e giornalisti. Le serate inaugurali di Mens-a, nel fine settimana, si terranno all’Oratorio San Filippo Neri. "Partiamo il 15 settembre con un incontro che vedrà protagonista un grande intellettuale, il filosofo Luca Illetterati, che si interessa di pensiero inclusivo", racconta la direttrice della rassegna, Beatrice Balsamo. Sul palco salirà anche il pianista e compositore, Marco Dalpane. Sabato, invece, si prosegue con un incontro al MAMbo dedicato all’arte e alla creatività, moderato dal direttore del museo Lorenzo Balbi. Ma il cartellone della rassegna – che toccherà anche altre città della regione – è ricchissimo di personaggi e spunti per creare "un pluralismo culturale". "Mens-a è un festival necessario – spiega – anche per far fronte all’emergenza in corso" della violenza giovanile, sottolinea la direttrice Balsamo. L’obiettivo dichiarato è quello di contrastare "la violenza diffusa, come dimostrano il fenomeno delle baby gang e delle aggressioni legate alla sessualità". Tutti comportamenti che si possono vincere, per Balsamo, attraverso "una mente inclusiva" e dialogica. Mens-a punta proprio a sviluppare una forma di pensiero che aiuti i ragazzi a "tradurre in parola le esigenze soggettive, imparare a riflettere sui propri comportamenti personali e ad esprimere pensieri, sentimenti ed emozioni". Un lavoro che non si esaurisce nel mese del festival, ma prosegue tutto l’anno, con laboratori e momenti di riflessione dedicati giovani e giovanissimi. "Come Comune siamo molto contenti di sostenere ancora una volta il festival Mens-a, che si concentra sul pensiero accogliente e dialogante e percorre tutto il territorio regionale, partendo proprio dal capoluogo", aggiunge la vice sindaca, Emily Clancy. Quanto al tema scelto per l’edizione 2023, "spinge alla ricerca di una essenzialità che in questo momento, in un sistema multipolare, è sicuramente una condizione necessaria per poter trovare le ragioni che accomunano, mettono d’accordo e fanno trovare una sintesi" tra persone e culture, osserva Clancy. A divisioni e conflitti, incluso quello in Ucraina, sarà dedicata un’ampia pagina della rassegna. "L’invito – conclude Clancy – è a non semplificare troppo il pensiero, evitando che dibattito diventi troppo polarizzato" e il confronto si impoverisca.

Benedetta Dalla Rovere