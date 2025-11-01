In Certosa ecco il Cinerario Cattolico: "Il luogo per il riposo dei propri cari"

Sorgerà alla Certosa il primo cinerario cattolico d’Italia, luogo progettato per consentire la raccolta comune delle ceneri dei defunti. È dal 1963, infatti, che la Chiesa accetta la pratica della cremazione, sottolineando però con forza di evitare la dispersione delle ceneri – che devono trovare dimora in un luogo sacro – e la custodia privata.

"La cremazione è sempre più richiesta – spiega Cinzia Barbieri, presidente e direttrice generazione di Bologna servizi cimiteriali –. Nonostante sia una pratica sdoganata da tempo dalla religione cattolica, incontra una difficoltà: la dispersione, che non è ammessa. Abbiamo ritenuto necessario creare un luogo che potesse rispondere all’esigenza dei fedeli".

Dal 2016 è stato ribadito l’obbligo di custodire le ceneri in luoghi sacri, evitando dispersioni e conservazioni private. Il primo cinerario cattolico, per Sergio Lo Giudice, capo di gabinetto del sindaco, è "una fonte d’orgoglio". La Certosa "è il luogo in cui si intrecciano le storie passate di bolognesi che hanno concezioni del mondo e religioni diverse – commenta Lo Giudice –. In cui le differenze trovano composizione e valorizzazione".

La posizione individuata per il cinerario è all’interno del Campo Nuovo, dove è stata posata una Croce di cantiere che dà simbolicamente il via ai lavori. Luogo benedetto da monsignor Stefano Ottani, presidente dell’amministrazione ecclesiastica della chiesa della Certosa. I lavori prevedono la creazione di un complesso composto da: cinerario, Libro della vita, altare e croce. Lo spazio sarà aperto verso San Luca per dialogare idealmente con il Santuario, luogo mariano tra i più cari ai bolognesi. Il progetto, ideato da Bologna servizi cimiteriali in collaborazione con la Fondazione Centro studi per l’architettura sacra cardinal Giacomo Lercaro e la Chiesa di San Girolamo della Certosa, è firmato dagli architetti Claudia Manenti e Sergio Cariani, con il coordinamento dell’architetto Laura Nicora di Bsc.

"Il cinerario richiamerà architettonicamente la Gerusalemme celeste descritta dal libro dell’Apocalisse con le dodici porte – spiega Manenti –. In una sorta di cassettiera ci saranno poi i nomi e le foto dei defunti, mentre il Libro della vita sarà interpretato con un’opera della scultrice Daniela Novello".

In una seconda immagine, Novello omaggerà la Madonna di San Luca. Infine l’altare per la celebrazione richiamerà la resurrezione di Cristo; il laghetto con le ninfee, la vita. "Perché il cimitero è luogo in cui ci si raccoglie in attesa del risveglio, letteralmente significa ‘luogo di riposo, dormitorio’", conclude Manenti.

Amalia Apicella