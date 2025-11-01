Marche, sos liste d'attesa

Alessandro Caporaletti
Marche, sos liste d'attesa
Bologna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Andrea DeloguAppartamento occupatoTommaso MerighiValentina di AmiciFerrara Food FestivalKaty Perry Bologna
Acquista il giornale
CronacaIn città l’informazione non si ferma mai
1 nov 2025
FEDERICA GIERI SAMOGGIA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. In città l’informazione non si ferma mai

In città l’informazione non si ferma mai

L’elenco completo delle rivendite che saranno operative domani, dove i lettori potranno trovare il Carlino anche nel giorno festivo

Quartiere per quartiere, sono tantissime le rivendite che resteranno aperte domenica in città

Quartiere per quartiere, sono tantissime le rivendite che resteranno aperte domenica in città

Per approfondire:

Ecco tutte le edicole che resteranno aperte domani in città. Anche nel giorno festivo, dunque, i lettori potranno trovare il Carlino e restare così aggiornati sulle più importanti notizie di cronaca locale e nazionale.

Aeroporto G. Marconi, Gd Media Service S.r.l. – Aeroporto; Centro C. Lame - Via Marco Polo 3, Tabaccheria Pull di Rosso A.; piazza Azzarita 6, Edicola Azzarita; piazza Dei Martiri 11, Edicola Piazza Dei Martiri; piazza Dei Tribunali 2, Dali; piazza Giovanni XXIII, 18/B, Edicola Del Treno; piazza Maggiore 2/2-A, Palazzi Alessandro; piazza Medaglie D’Oro – FS, Frabetti; piazza Medaglie D’Oro 2, Ares; piazza Trento Trieste 6, Edicola La Triestina; piazza A. Volta 5, Fornari Graziano; piazza XX Settembre 6 – Stazione Autocorriere, Vecchi e Venturi.

Strada Maggiore 3/2-A, Sdt; viale XII Giugno angolo via Castiglione, Ausili Michele; via A. Ponchielli 11, Gd Media Service S.r.l. – Coop; via Alberto Dallolio 1, Edicola Bedani; via Andrea Costa 156, Gd Media Service S.r.l. – Coop; via Andrea Costa 204, He Davide; via Arno 13, Edicola Quadrifoglio di Zannini G.; via Benedetto Marcello 9, Dinga; via Battindarno 135/A, De Maria Giacomo; via Bentini 2/T, Alberghini Daniela; via Beverara 93/B, Demaria Silvia; via Ca’ Bianca 3, Fiorini Simone; via Caduti Casteldebole 3/D, Edicola 4A; viale Tito Carnacini 27, Gd Media Service S.r.l. - Coop – Caab; via Corticella 78, Gd Media Service S.r.l. – Pam; via Cristoforo Colombo 4, Gd Media Service S.r.l. – Navile; via D’Azeglio 51, Mazzeo Vita; via Degli Orti 13, Sauro Goffredo; via Dei Mille 1, Giulia & C.; via Della Barca 36/A, Edicola Barca; via Della Pietra 8/A, L’Angolo Della Foto; via Dell’Arcoveggio 5, La Tabaccheria di Salvati Matteo; via Delle Armi 12, Gd Media Service S.r.l. – Eurospar.

Via Delle Lame 37/C-D, Edicola Lame; via Dell’Industria, Gd Media Service S.r.l. – Interspar; via G. Di Vittorio 4, Gd Media Service S.r.l. – Eurospar; via Don Sturzo 23/C, Tabaccheria Alan & Jane; via Marco Emilio Lepido, Gd Media Service S.r.l. – Ipercoop; via Enrico Mattei 24, Dream di Paganelli D.; via Emilia Levante 6/5, Bologna Est; via Emilia Levante 47/A, Edicola La Locandina; via Emilia Ponente 72, Gd Media Service S.r.l. – Esselunga; via Emilia Ponente 152/B, Nika Alma; via G. Marconi 28/A, Gd Media Service S.r.l. – Pam; via Guerrazzi 25/E, Colgra; via Irma Bandiera 26, Nannelli Andrea; via Indipendenza 2, La Notizia Che Fa Centro; via Larga 10, Gd Media Service S.r.l. – Conad; viale Lenin, Gd Media Service S.r.l. – Esselunga; via Marco Polo 3, Gd Media Service S.r.l. – Ipercoop; via Marzabotto 20/G-H, Euroedicola di Cristina Arditi; via G. Massarenti 102/2-A, Edicola Il Buongiorno; via G. Massarenti 410/20-A, Grandi Maurizio; via G. Oberdan 24/H-I, Edicola San Martino; via Orti 39/3-A, Edicola Orti; via L. Pirandello 14/2-A, Edicola Enigmi; via Pratello 68/A, Lino’s; via Sabotino 8, Il Folletto; via San Donato 116, Edicola San Donato 120; via San Mamolo 111/3-A, Klam di Luca Cavallari.

Via Sant’Isaia 67/2, Equipe 2002 S.r.l. Conad City; via G. Savonarola 2/C, A Chiare Lettere; via Spartaco 27, Scagliarini Marco; via Speranza 52/A, Le Rondini; via Stalingrado, Gd Media Service S.r.l. – Eurospar; via P. Tibaldi 15, Edicola Tibaldi; via Timavo angolo via Gorizia, Romano Massimiliano; via Toscana 30, Le News di Manu Ale; via Triumvirato 34/C, Edicola Birra; via Triumvirato 84, Gd Media Service S.r.l. – Carrefour; via XXI Aprile 1945, 15, Guernelli Giampiero; viale Della Repubblica 21/A-2, Edicola Artù di Bianchi Andrea; viale A. Lincoln 5, Edicola F2 di Ciuti V. & C.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata