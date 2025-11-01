In città l’informazione non si ferma mai

Ecco tutte le edicole che resteranno aperte domani in città. Anche nel giorno festivo, dunque, i lettori potranno trovare il Carlino e restare così aggiornati sulle più importanti notizie di cronaca locale e nazionale.
Aeroporto G. Marconi, Gd Media Service S.r.l. – Aeroporto; Centro C. Lame - Via Marco Polo 3, Tabaccheria Pull di Rosso A.; piazza Azzarita 6, Edicola Azzarita; piazza Dei Martiri 11, Edicola Piazza Dei Martiri; piazza Dei Tribunali 2, Dali; piazza Giovanni XXIII, 18/B, Edicola Del Treno; piazza Maggiore 2/2-A, Palazzi Alessandro; piazza Medaglie D’Oro – FS, Frabetti; piazza Medaglie D’Oro 2, Ares; piazza Trento Trieste 6, Edicola La Triestina; piazza A. Volta 5, Fornari Graziano; piazza XX Settembre 6 – Stazione Autocorriere, Vecchi e Venturi.
Strada Maggiore 3/2-A, Sdt; viale XII Giugno angolo via Castiglione, Ausili Michele; via A. Ponchielli 11, Gd Media Service S.r.l. – Coop; via Alberto Dallolio 1, Edicola Bedani; via Andrea Costa 156, Gd Media Service S.r.l. – Coop; via Andrea Costa 204, He Davide; via Arno 13, Edicola Quadrifoglio di Zannini G.; via Benedetto Marcello 9, Dinga; via Battindarno 135/A, De Maria Giacomo; via Bentini 2/T, Alberghini Daniela; via Beverara 93/B, Demaria Silvia; via Ca’ Bianca 3, Fiorini Simone; via Caduti Casteldebole 3/D, Edicola 4A; viale Tito Carnacini 27, Gd Media Service S.r.l. - Coop – Caab; via Corticella 78, Gd Media Service S.r.l. – Pam; via Cristoforo Colombo 4, Gd Media Service S.r.l. – Navile; via D’Azeglio 51, Mazzeo Vita; via Degli Orti 13, Sauro Goffredo; via Dei Mille 1, Giulia & C.; via Della Barca 36/A, Edicola Barca; via Della Pietra 8/A, L’Angolo Della Foto; via Dell’Arcoveggio 5, La Tabaccheria di Salvati Matteo; via Delle Armi 12, Gd Media Service S.r.l. – Eurospar.
Via Delle Lame 37/C-D, Edicola Lame; via Dell’Industria, Gd Media Service S.r.l. – Interspar; via G. Di Vittorio 4, Gd Media Service S.r.l. – Eurospar; via Don Sturzo 23/C, Tabaccheria Alan & Jane; via Marco Emilio Lepido, Gd Media Service S.r.l. – Ipercoop; via Enrico Mattei 24, Dream di Paganelli D.; via Emilia Levante 6/5, Bologna Est; via Emilia Levante 47/A, Edicola La Locandina; via Emilia Ponente 72, Gd Media Service S.r.l. – Esselunga; via Emilia Ponente 152/B, Nika Alma; via G. Marconi 28/A, Gd Media Service S.r.l. – Pam; via Guerrazzi 25/E, Colgra; via Irma Bandiera 26, Nannelli Andrea; via Indipendenza 2, La Notizia Che Fa Centro; via Larga 10, Gd Media Service S.r.l. – Conad; viale Lenin, Gd Media Service S.r.l. – Esselunga; via Marco Polo 3, Gd Media Service S.r.l. – Ipercoop; via Marzabotto 20/G-H, Euroedicola di Cristina Arditi; via G. Massarenti 102/2-A, Edicola Il Buongiorno; via G. Massarenti 410/20-A, Grandi Maurizio; via G. Oberdan 24/H-I, Edicola San Martino; via Orti 39/3-A, Edicola Orti; via L. Pirandello 14/2-A, Edicola Enigmi; via Pratello 68/A, Lino’s; via Sabotino 8, Il Folletto; via San Donato 116, Edicola San Donato 120; via San Mamolo 111/3-A, Klam di Luca Cavallari.
Via Sant’Isaia 67/2, Equipe 2002 S.r.l. Conad City; via G. Savonarola 2/C, A Chiare Lettere; via Spartaco 27, Scagliarini Marco; via Speranza 52/A, Le Rondini; via Stalingrado, Gd Media Service S.r.l. – Eurospar; via P. Tibaldi 15, Edicola Tibaldi; via Timavo angolo via Gorizia, Romano Massimiliano; via Toscana 30, Le News di Manu Ale; via Triumvirato 34/C, Edicola Birra; via Triumvirato 84, Gd Media Service S.r.l. – Carrefour; via XXI Aprile 1945, 15, Guernelli Giampiero; viale Della Repubblica 21/A-2, Edicola Artù di Bianchi Andrea; viale A. Lincoln 5, Edicola F2 di Ciuti V. & C.