"In Città metropolitana scena muta sulla Cosap"

"La Città Metropolitana dove è finita?". Questa la domanda che si pone il consigliere di Uniti per l’Alternativa Diego Baccilieri in merito alla vicenda delle ‘cartelle pazze’ della Cosap. Dopo che a Pieve, Baricella e San Matteo della Decima centinaia di cittadini si sono visti recapitare una mora da pagare sulla Cosap del 2019 senza avere, però, ricevuto nel 2019 il consueto bollettino, la Città Metropolitana aveva riferito che le cartelle risultavano inviate correttamente e che avrebbero comunque fatto ulteriori verifiche. Ma ad oggi tutto tace, di nuovo. Ed ecco che sulla questione degli accertamenti esecutivi relativa ai passi carrai il consigliere Baccilieri ha presentato un’nterrogazione lamentando proprio che "dopo una prima e finora unica notizia sul sito istituzionale non si è più saputo nulla e non vi sono stati neppure aggiornamenti".

"Tantissimi hanno ricevuto avvisi di accertamento esecutivo – ricorda il consigliere di Upa –, emessi per il recupero del canone di occupazione del suolo pubblico per l’annualità 2019, riguardo ai quali gli stessi dichiarano di non avere mai ricevuto il bollettino e pertanto eccepiscono di non voler pagare anche sanzioni ed interessi. Ora, dunque, mi trovo ad interrogare la Città Metropolitana, che dal 1° dicembre non ha più fatto sapere nulla e chiedo quali siano gli aggiornamenti al riguardo, in particolare rispetto al disservizio segnalato, ma soprattutto quali azioni si intendono intraprendere ed in quali tempi e modi di realizzazione". L’ente aveva fatto sapere che "i controlli sulle procedure svolte sono ancora in corso e, in caso si sia verificato un effettivo disservizio, la Città metropolitana valuterà eventuali responsabilità dei soggetti gestori", invitando i cittadini ad agire eventualmente con istanze in autotutela.

Zoe Pederzini