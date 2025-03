In città per la partita finisce in arresto

Una passione, quella per il Bologna, più forte di una catena. E che adesso sta costando carissima, anche in termini economici, a un tifoso polacco di 43 anni. L’uomo, che vive in Germania, qualche giorno fa è arrivato in città per assistere alla sfida con la Lazio. Un breve soggiorno, per cui aveva affittato una stanza in un hotel della Valsamoggia. Dove era stato regolarmente registrato, con i documenti inviati alla Questura. A cui è scattato subito l’alert: il quarantatreenne, infatti, era destinatario di un mandato di arresto europeo, per una guida in stato di ebbrezza in Polonia. Per questo, poche ore dopo essersi sistemato, ha ricevuto una visita in albergo da parte dei carabinieri della compagnia di Borgo Panigale. Che lo hanno arrestato, in esecuzione del provvedimento. Dopo aver informato il pm di turno, i militari hanno accompagnato il tifoso rossoblù alla Dozza, dove ha passato la notte, in attesa della convalida arrivata la mattina seguente dalla Corte d’Appello. Il quarantatreenne è stato dunque rimesso in libertà, ma con l’obbligo di firma a Bologna in attesa della conclusione dell’iter per l’estradizione. Turista per obbligo, l’uomo si sta quindi pagando una stanza, in attesa del prossimo soggiorno ‘al fresco’ in Polonia. Con un’unica consolazione: è stato scarcerato appena in tempo per andare al Dall’Ara a vedere il suo Bologna vincere 5-0.

Nicoletta Tempera