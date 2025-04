In coma dopo le botte. Mise in mezzo Davide ma rimarrà libero

"Sono disgustato, mi vergogno di vivere in un Paese in cui si emettono queste mostruosità giuridiche. Io, da quel giorno, non ho più potuto sentire la voce di mio figlio, tenuto in vita artificialmente. La decisione della Cassazione è un’offesa gravissima alla sua dignità. Scriveremo al presidente della Repubblica e al ministro della Giustizia, stavolta è impossibile restare zitti. Andremo a Roma". Lo strazio infinito di un papà. È con la voce spezzata dal dolore che Massimiliano Ferrerio riferisce le ultime notizie da Roma: la Cassazione ha rigettato il ricorso della Procura generale di Catanzaro a carico del ‘quinto uomo’, Alessandro Curto, colui che, per evitarsi un pestaggio, indicò Davide Ferrerio dicendo agli aggressori: ‘Ho una camicia bianca’. Causando, così, lo scambio di persona che fece finire Davide in coma. Massacrato a soli 22 anni in quell’agosto del 2022 mentre era in vacanza a Crotone, il giovane bolognese Davide giace su un letto d’ospedale, in coma irreversibile. Curto è stato prosciolto, per lui si chiude un intero capitolo giudiziario. E la famiglia di Davide impazzisce di rabbia. "Le leggi vanno cambiate – prosegue il papà –, siano dalla parte delle vittime e non dei delinquenti". Contesta che "quell’uomo scriveva alle ragazzine usando un profilo falso, oltre che è stato lui a indicare Davide a chi l’ha massacrato. Mio figlio aveva una vita davanti, piena di sogni. Ora, è steso in quel letto, mentre i mostri se ne vanno in giro. Scriveremo a Mattarella e a Nordio, devono ascoltarci. Vorremmo unire le forze con altri familiari di vittime di atrocità e violenze. E anche i cittadini possono unirsi".

Quella della Cassazione è "un’ulteriore coltellata, dentro una voragine che già sanguina da 2 anni e mezzo – le parole della mamma, Giusy Orlando –. Un ragazzo di vent’anni è ridotto in quel modo, mentre l’altro, vero obiettivo della spedizione punitiva, ne esce indenne. Chiediamo allo Stato di intervenire: un ragazzo innocente è stato praticamente ammazzato perché questa persona quel giorno puntò il dito contro di lui".

Il fratello Alessandro, così come i genitori, ogni giorno va a trovare Davide. E gli racconta le ultime, grandi imprese del Bologna, in una stanza d’ospedale tappezzata di cimeli rossoblù: "L’ultima maglia ce l’ha portata Federico Ravaglia. Davide sarebbe il primo a gioire per la sua squadra. Ma è stato privato anche di questo, di una passione che viveva con una felicità pura. Per lui il Bologna è una seconda casa. Il Dall’Ara, la curva. Il vederlo così, su quel letto. Impossibile da esprimere a parole. Io, da due anni e mezzo, vivo senza mio fratello, vittima di una follia. E intanto chi ha acceso la miccia e ha avuto un ruolo determinante, è libero. E in tutto questo tempo non ci ha neanche mai scritto. Noi tutti, qui, invece, siamo condannati al dolore più forte. Tra pochi giorni compirò trent’anni, ma niente festa. Non c’è nulla da festeggiare". Anna Perugino, la ‘mandante’ della spedizione punitiva, è stata condannata a 12 anni per concorso in tentato omicidio, a 5 il compagno Andrej Gaju. Ad aggredire Davide fu Nicolò Passalacqua (12 anni e 8 mesi). "La decisione ci lascia perplessi e imporrà un ulteriore approfondimento – le parole del loro avvocato Gabriele Bordoni – nelle sedi che riterremo competenti. Davide si è spento per l’indicazione scellerata che Curto diede al gruppo degli aggressori, quel gesto inqualificabile non può essere giustificato".