"In comitiva sulla Porrettana? Impossibile"

"Il turismo è in difficoltà, perché la nostra non è una montagna per comitive". Questa la denuncia di Marta Evangelisti (nel riquadro) di FdI che specifica: "Ho ricevuto una segnalazione preoccupante riguardante la tratta ferroviaria Bologna–Porretta: mi è stato segnalato che una comitiva numerosa, intenzionata a organizzare un viaggio, si è vista negare la possibilità di prenotare i biglietti a causa della chiusura della linea per lavori programmati fino al 2 settembre. Nella risposta ufficiale di Trenitalia Tper, viene comunicato che il servizio sarà sostituito da autobus, ma con limiti di capienza tali da non ammettere comitive. Viene inoltre specificato che, anche acquistando i biglietti per tempo, esiste la possibilità concreta di dover dividere il gruppo su più mezzi".

La Evangelisti prosegue: "Questa situazione, che abbiamo verificato personalmente con l’inoltro di analoga richiesta, è grave e rischia di trasformarsi in un danno economico e d’immagine per il territorio della montagna bolognese. Nel periodo estivo, particolarmente importante per il turismo locale, impedire a gruppi numerosi come boy scout, gruppi escursionistici e tour operator di pianificare un viaggio unitario significa disincentivarli a scegliere Porretta Terme come meta, spingendoli verso altre località. Il problema nasce da una pianificazione errata dei lavori, in un momento storico in cui la montagna registra grandi affluenze anche rispetto alla riviera romagnola. Il forte slancio del turismo in montagna rischia di essere vanificato, almeno nel caso di Porretta, dalla chiusura della tratta ferroviaria, con ripercussioni economiche importanti per le attività locali".

Infine, come spiega la Evangelisti: "Chiediamo alla Regione di attivarsi immediatamente per supportare la montagna e di sollecitare Tper a individuare soluzioni adeguate, che garantiscano il trasporto di gruppi numerosi senza penalizzare il turismo e la vitalità economica di queste aree". E sempre in merito a quella tratta ferroviaria, e nel dettaglio sul suo interramento, si è espresso per il deputato Pd Andrea De Maria: "Condivido e sostengo l’ iniziativa assunta dal sindaco di Casalecchio, Matteo Ruggeri, che ha chiesto al Governo certezze sul finanziamento dell’interramento della ferrovia Porrettana. Un intervento fondamentale, complementare con il cantiere stradale Anas per la nuova Porrettana, opera che è in corso di realizzazione. L’interramento della ferrovia avrebbe un grande valore per tutto il territorio metropolitano bolognese, a partire dai comuni dell’ Appennino. Alla ripresa dei lavori parlamentari presenterò una interrogazione, per sollecitare il Governo in merito".

Zoe Pederzini