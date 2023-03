In concerto Saleem Ashkar, il virtuoso che con le note costruisce ponti di pace

Musica Insieme propone domani una serata con il pianista israelo-palestinese Saleem Ashkar, per la prima volta a Bologna in concerto all’Auditorium Manzoni alle 20.30. Nato a Nazareth nel 1976, cresciuto artisticamente alla Royal Academy of Music di Londra, a 17 anni suona già con l’Orchestra Filarmonica d’Israele sotto la direzione di Zubin Metha e da lì avvia una carriera internazionale che lo porta ad affermarsi nelle maggiori istituzioni del mondo occidentale. Ma l’attenzione per la terra d’origine e i suoi problemi politici non l’abbandona: dal 2012 è infatti alla guida della Galilee Chamber Orchestra, prima orchestra professionale in Israele composta paritariamente da musicisti arabi ed ebrei.

Nel concerto di domani presenta due fra le 32 Sonate di Beethoven, pietra miliare della letteratura pianistica, di cui proprio quest’anno ha concluso la registrazione integrale per l’etichetta Decca: "Da un lato mi sento a casa con Beethoven – dice Ashkar –, ma dall’altro è come essere sempre ‘sulle spine’: la sua musica ci sfida, non solo dal punto di vista pianistico, ma anche emotivo". Concludono il programma altri due capisaldi del repertorio: la ’Kreisleriana’ di Schumann, "forse il più grande compositore per pianoforte del periodo romantico", e la terza Ballata di Chopin, "che raccoglie l’eredità beethoveniana nella libertà compositiva e nell’affidarsi totalmente alla guida della melodia".

Ma fra le Sonate di Beethoven prescelte, una giovanile (la 5ª), l’altra della piena maturità (la 26ª), Ashkar ama inserire un esempio di quanto il pianismo classico e romantico persista nella produzione contemporanea, attraverso due autori coi quali persegue l’attenzione alla doppia anima culturale del suo paese: Ödön Pártos, israeliano di origini ungheresi, e Karim Al-Zand, di origini arabe. "Amo molto i Preludi pianistici di questi due autori – racconta l’artista –, ed è assai interessante percepire nelle loro musiche le influenze non soltanto culturali, ma anche il senso del paesaggio e dei colori della terra d’origine. Non voglio tuttavia parlarne troppo: preferisco che il pubblico scopra da solo il loro modo di dialogare con la tradizione".

E, come di consueto, il primo pubblico sarà quello degli studenti che la mattina stessa potranno incontrarlo al Manzoni (ore 10.30) per il tradizionale ciclo di incontri ’Che musica ragazzi!’, dedicato agli alunni delle scuole elementari e medie. Marco Beghelli