"In Connecticut produzione doppia"

I dazi varati dall’amministrazione Trump non spaventano Granarolo. Il colosso bolognese del latte ha uno stabilimento negli Stati Uniti e punta a raddoppiare la produzione sul suolo degli Usa per aggirare le tariffe introdotte dalla Casa Bianca anche sui prodotti agroalimentari europei. "Granarolo in Connecticut ha uno stabilimento che produce mozzarelle, ricotte, mascarpone, burrate di qualità. Lo abbiamo rilevato tre anni fa e ora lo abbiamo allineato ai nostri standard di qualità e sicurezza alimentare. A prescindere dai dazi di Trump oggi pensiamo di poter raddoppiare le capacità produttive dello stabilimento", rassicura il presidente Gianpiero Calzolari.

Granarolo rappresenta il primo gruppo agroalimentare a capitale italiano e uno dei più importanti operatori dell’industria alimentare in Italia. Conta quindici siti produttivi dislocati sul territorio nazionale, due siti produttivi in Francia, tre in Brasile, uno in Nuova Zelanda, uno nel Regno Unito, uno in Germania e uno negli Usa.

Il gruppo riunisce oltre 500 allevatori produttori di latte, un’organizzazione di raccolta della materia prima che serve quotidianamente circa 50mila punti vendita presso i quali 20 milioni di famiglie italiane acquistano prodotti Granarolo.