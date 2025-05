In Controluce: amori e infedeltà dall’antichità classica a Mozart

S’avvicina il debutto di ’Così fan tutte’ al Comunale Nouveau (dal 25 maggio al 1° giugno) ed ecco l’immancabile appuntamento del ciclo ’In Controluce’ per una preparazione multidisciplinare all’opera di Mozart. Stasera, al Manzoni (ore 20), sarà nuovamente lo storico dell’arte Giovanni C. F. Villa a condurci per mano, insieme alla storica Laura Pepe, lungo il percorso ideato da Barbara Abbondanza per il Teatro Comunale, in collaborazione con Innovio, società che produce format creativi. "In particolare – spiega Abbondanza – ’In Controluce’ è un format che dal 2022 mette l’opera in collegamento con varie discipline, cercando di agganciare pubblici diversi, per stimolare la curiosità anche in chi non è mai entrato in un teatro lirico. L’idea mi venne dopo aver sentito uno storico dell’arte e uno storico politico definire il Rinascimento – rispettivamente – come il momento più alto dell’Italia artistica e il momento più basso nel lungo percorso verso l’unificazione del Paese. Questa differenza di vedute mi ha spinto a ragionare da angolazioni diverse pure sulle opere. Un comitato scientifico importante mi suggerisce oggi quali punti di vista attivare di volta in volta, secondo il titolo in cartellone".

Resta costante la presenza del professor Villa. "Oltre ad essere un meraviglioso storico dell’arte, si è rivelato nel tempo una persona molto versatile, adatta al palcoscenico e preziosa nel tessere i rapporti narrativi con gli altri relatori. La sua esperienza sul format consolidato ci consente di coniugarlo con ospiti dalle personalità più diverse. Stasera avremo l’antichista Laura Pepe, per leggere il libretto di Lorenzo Da Ponte alla luce dei filosofi greci".

Il format continuerà per i prossimi anni? "Dal Comunale abbiamo l’incarico di seguire la programmazione per tutto il 2025. Con la nuova sovrintendente non ci sono stati ancora contatti, ma speriamo di poter continuare, con lo stesso format o trovando strade innovative".

Marco Beghelli