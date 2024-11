In dieci anni ospitati 25 premi Nobel

"Comunicazione e salute. Quest’ultima da preservarsi con un corretto modo di vivere e col sostegno di medici alleati, capaci di affiancarci con una puntuale comunicazione e una qualificata assistenza". Patrizia Pasini, presidente della Fondazione Carisbo, presenta così il programma della decima edizione del Festival della scienza medica, promosso dall’ente di via Farini, che, domenica 24 novembre, porterà in città Paul Nurse, premio Nobel 2001 per la Medicina (alle 11.15), e Michael Rosbash, Nobel 2017 per la Medicina (alle 12). I due ricercatori perfezionano il programma della kermesse che si terrà, dal 24 al 26 novembre all’interno del complesso universitario di Santa Lucia. L’accesso è gratuito. Il titolo della tre giorni, dunque, suggerisce quelli che saranno i diversi focus: la cruciale diffusione delle corrette informazioni nelle interazioni tra medici e pazienti, il ruolo della comunicazione e gli influssi delle nuove tecnologie. Un evento che in 10 anni ha portato a Bologna 25 premi Nobel. E oltre alle due lectio magistralis dei premi Nobel, il programma include anche John Ioannidis della Stanford University che martedì 26 alle 9 interverrà sul tema della Biomedical Data Science e della statistica. Non è finita qui.

Tra i relatori italiani di maggior rilievo, lunedì 25 alle 9, c’è Paolo Vineis dell’Imperial College London che parlerà del concetto di esposoma. Non mancheranno momenti di attenzione alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, con la lettura di Francesca Merzagora, presidente della Fondazione Onda, lunedì 25 alle 12.30, e intervalli musicali come il concerto di lunedì 25 alle 21, guidato dal coro e dagli strumentisti della Cappella di Santa Maria dei Servi. Gli ultimi tasselli del cartellone dell’evento di fine novembre sono rappresentati da Andrea Grignolio dell’Università VitaSalute San Raffaele di Milano, con un intervento sull’etica dell’Intelligenza artificiale, lunedì 25 alle 17.50; e da Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità che parlerà di sostenibilità e accesso alle terapie innovative, insieme a Giuseppe Remuzzi dell’Istituto Mario Negri, che martedì mattina discuterà di farmacia. Tutto questo verrà anticipato il 15 novembre alle 16.30, presso Casa Saraceni, sede dell’ente di via Farini, da una lectio magistralis del professor Rosario Rizzuto, docente ordinario di Patologia Generale all’Università di Padova, denominata ‘Comunicare la ricerca per una sanità equa, efficace e sostenibile’.