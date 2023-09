In dodicimila alla corsa rosa. La ’Turrita’ agli organizzatori

C’erano oltre 12mila persone alla diciassettesima edizione della Race for the Cure. Una domenica di festa che ha coinvolto una comunità che ha voluto rendersi protagonista di un momento di grande solidarietà. Tutti insieme, da tutto il territorio, per la più importante corsa a favore della prevenzione e a sostegno di tutte le Donne in Rosa che hanno o hanno avuto un tumore del seno. "Solo insieme si vince, ancora una volta la Race for the Cure ha dimostrato la sua grandissima capacità di coinvolgere ed unire persone e istituzioni", dichiara Carla Faralli, presidente del Comitato Emilia-Romagna di Komen Italia. "La Race for the Cure, un appuntamento unico per i numeri, per la partecipazione e per l’impegno, è una grande giornata di cultura della prevenzione, che avvicina i cittadini agli strumenti tecnologici e alle prassi di prevenzione come gli screening. Un evento sulla salute fa la differenza" ha commentato il sindaco Matteo Lepore, che ha voluto essere presente alla cerimonia di premiazione finale e che nei prossimi giorni premierà a sua volta la presidente Carla Faralli, assieme a tutto il comitato organizzativo, con la Turrita d’Argento, come riconoscimento per avere contribuito al progresso della città di Bologna.