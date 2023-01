"In due giorni 82 ricoveri Ora più posti sul territorio"

"La situazione dei tempi di attesa in Pronto Soccorso si è mantenuta sotto controllo durante le festività natalizie – sottolinea Consuelo Basili, direttrice sanitaria del Sant’Orsola – grazie alle azioni di recupero di posti letto legate alle riduzioni delle attività chirurgiche programmate e alle misure messe in atto nelle settimane precedenti per reperire 42 posti letto da dedicare all’aumento dei ricoveri. Questo ha consentito al Pronto soccorso di svolgere la propria attività pressoché nella normalità, nonostante il picco influenzale, fino a giovedì. Poi tra giovedì e venerdì sono state ricoverate 82 persone". Poi la situazione è cambiata: "In questo momento l’ospedale ha gradualmente raggiunto la propria capacità di assorbire ricoveri in eccedenza, per cui stiamo rimodulando l’organizzazione anche in considerazione del riavvio dell’attività chirurgica, previsto da lunedì – prosegue –, che sottrarrà inevitabilmente posti letto dedicati oggi al ricovero da Pronto soccorso. In particolare, tra giovedì e venerdì, sono stati resi disponibili i posti letto delle ’bolle’ Covid che abbiamo riconvertito per pazienti no Covid. Complice, infatti, la minore circolazione del virus, è stato possibile trasferire le persone ricoverate nelle ’bolle, nel reparto Covid dedicato che presentava posti letto liberi. Inoltre, sono stati recuperati altri 4 posti letto nell’area chirurgica".

Le condizioni sono "in evoluzione e con la richiesta di ricovero che non accenna a diminuire, per consentire la ripresa dell’attività chirurgica dopo il periodo di contrazione festivo – aggiunge Basili –, è necessario fare affidamento su una dotazione aggiuntiva di posti letto di Cure intermedie sul territorio dove dimettere i pazienti che hanno superato la fase acuta, così come prevedere, anche per il Sant’Orsola, la possibilità di invio diretto attraverso percorsi fast track nelle strutture del territorio di quei pazienti che non necessitano di cure acute".

Per Vittorio Dalmastri, segretario regionale di Fp Cgil medici e dirigenti, "la situazione è la solita, quando ci sono picchi di necessità stagionale l’area di emergenza si blocca perché tutto arriva al Pronto soccorso, da lì non si sa dove ricoverare e i cittadini rimangono in attesa infinita. Inoltre, le condizioni di lavoro dei sanitari sono sempre peggiori e arrivano le dimissioni. Mancano letti e personale. Così non si può andare avanti e se, come diciamo da anni, non si mette in moto una assistenza territoriale di maggiore presa in carico precoce e follow-up, oltre alla possibilità di ricoveri a bassa intensità, la situazione peggiorerà progressivamente".

d. b.