In due sul monopattino senza casco: arrestati per spaccio di droga

Molinella (Bologna), 25 agosto 2025 – Quello che sembrava un semplice controllo stradale si è trasformato in un’operazione antidroga. I carabinieri di Molinella hanno arrestato due uomini, un 27enne residente in provincia di Bologna e un 38enne residente a Taranto, entrambi di nazionalità tunisina e già noti alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

L’episodio è avvenuto in via Canale della Botte, durante un posto di controllo alla circolazione stradale. I militari hanno notato i due a bordo di un monopattino elettrico, senza casco, e hanno deciso di fermarli per contestare la violazione del Codice della strada e richiamarli al rispetto delle norme di sicurezza.

L’atteggiamento agitato dei due ha insospettito i carabinieri, che hanno quindi approfondito gli accertamenti. Dopo averli identificati, i militari hanno consultato la banca dati delle forze di polizia ed eseguito una perquisizione personale. L’intuizione si è rivelata corretta: nascosti addosso ai due uomini sono stati trovati due involucri di hashish, per un peso complessivo di 108 grammi, oltre a 1.300 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre i due soggetti sono stati arrestati. Su disposizione della Procura di Bologna, saranno giudicati con rito direttissimo.