In duemila a Roma per la Costituzione

Salari e condizioni lavorative, sanità pubblica, istruzione, migrazione, pace, democrazia: sono questi i temi che saranno discussi alla manifestazione ’La via Maestra. Insieme per la costituzione’, di sabato prossimo a Roma. Bologna darà grande supporto all’evento, sono già state superate 2.000 prenotazioni sui treni e bus organizzati dal Comitato composto da Cgil, Arci, Anpi, Emergency, Rete degli studenti, Libera, Udi, Link, Piazza Grande e Portico della pace.

"Sono numeri importanti, più di 12 pullman partiranno da Bologna, la manifestazione di sabato si prospetta la più imponente dopo quella del 23 marzo 2002 – commenta Michele Bulgarelli, segretario della Cgil – In 1.349 aziende bolognesi si sono svolte assemblee per discutere delle tematiche che presenteremo nella capitale".

Anche 46 amministratori del territorio saranno presenti alla manifestazione: "Gli enti locali dovrebbero essere i protagonisti delle politiche – dice spiega il sindaco Matteo Lepore –, invece si continuano a tagliare i fondi, a ridurre le risorse per il welfare, a dare più potere allo Stato invece che alle città. Noi scendiamo in campo a fianco al Comitato per dire no al centralismo, che sta cancellando il valore di comuni e comunità".

Il tema chiave quindi è difendere e applicare la Costituzione in tutti i suoi articoli. Si parlerà quindi di immigrazione - tutti i membri del Comitato si sono dichiarati contrari all’idea di Cpr sul territorio -, ma anche di istruzione e affitti: "Scenderemo piazza per il diritto allo studio, che per noi significa anche diritto alla casa", afferma Giulia Soldati della Rete degli studenti.