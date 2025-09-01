In Emilia-Romagna e Marche si riparte il 15: "La scuola offre strumenti di vita"

Conto alla rovescia per la ripartenza delle scuole dell’Emilia-Romagna e delle Marche. In entrambe le regioni la campanella dell’anno 2025/2026 suonerà il 15 settembre, mentre dall’8 tornano sui banchi gli studenti della provincia di Bolzano e chiudono partendo il 16 quelli di Puglia e Calabria. Oggi, invece, entrano in servizio in Emilia-Romagna ben 26 nuovi presidi che sono stati appena assunti dall’Ufficio scolastico regionale. La ‘pattuglia’ dei dirigenti emiliano-romagnoli per l’anno che sta per iniziare sale dunque a 483 per 532 scuole: 317 dirigeranno scuole del primo ciclo (materne, elementari e medie), mentre 166 guideranno le superiori. Assegnate inoltre 49 reggenze. Dei 26 nuovi assunti, due provengono da altre regioni. I nuovi dirigenti sono 18 donne e otto uomini, con un’età media di circa 49 anni. Intanto, dalle Marche è la direttrice dell’Usr Donatella D’Amico a inviare il suo messaggio agli studenti.

"La scuola non è soltanto il luogo in cui si apprendono conoscenze, ma è l’istituzione che vi offre gli strumenti per interpretare la realtà, maturare pensiero critico e costruire un progetto di vita consapevole". D’Amico ha voluto sottolineare "il valore irrinunciabile della scuola e dello studio come fondamento della vita e del futuro della società", auspicando "che ogni giornata di scuola sia vissuta come un’opportunità di crescita, di confronto e di scoperta".