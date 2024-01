In fiamme la campana del vetro: "Allontanarle dalle abitazioni"

Campana del vetro a fuoco l’altra notte a Casalecchio ad opera di vandali che poco prima delle quattro sono riusciti a mandare in fiamme un contenitore di lattine e bottiglie messo tra via don Gnocchi e via Ercolani, a poca distanza da via Canale. Il fuoco e il rumore del rogo ha svegliato i residenti che hanno dato l’allarme. Poco dopo sono arrivati i vigili del fuoco che con getti d’acqua ed estintori in poche decine di minuti hanno avuto ragione delle fiamme evitando anche l’estensione del rogo alle altre due campane verdi collocate nella stessa isola ecologica, che sono state comunque danneggiate anche se il contenuto non è fuoriuscito e non è stato intaccato dal fuoco. Non risultano altri danni e neppure episodi simili nella stessa notte, si sarebbe quindi trattato di un episodio singolo.

"La visione era impedita dal buio e dalla vegetazione e non ho visto persone allontanarsi -racconta una testimone- Ma la cosa grave è che vetri rotti e plastica bruciata sono restate lì per più di un giorno, senza neanche una fettuccia che delimitasse l’area con detriti bruciacchiati e mucchietti di frammenti di vetro".

Dal Comune si replica che nella mattinata del sabato, con intervento dell’ufficio ambiente e delle Gev, gli operatori di Hera hanno ripulito l’area provveduto a recuperare tutto il contenuto sparso a terra. Il tema-rifiuti, e anche quello della collocazione delle campane del vetro, è oggetto di ricorrenti polemiche e proteste da parte della cittadinanza. "Si, anche qui alcuni residenti ci avevano chiesto di spostarle, ma non c’è una collocazione migliore, per dare il servizio e consentire lo spazio operativo necessario allo svuotamento" dice l’assessora all’Ambiente Barbara Negroni che ribadisce che il ripristino è stato eseguito con tempestività e comunque entro i termini previsti. Sono 160 le campane verdi che punteggiano il territorio comunale di Casalecchio e non risulta che in un futuro prossimo possano essere sostituite da bidoncini domestici. "Si recupererebbero posti auto e si andrebbe a togliere ricettacoli di depositi irregolari di altre tipologie di rifiuto -aggiunge la Negroni- Però non è realistico per la conformazione del nostro tessuto abitativo assoggettare anche vetro e lattine al regime del porta a porta. Qualche comune l’ha fatto ma siamo in ambiti periurbani o di campagna ben diversi da quelli di Casalecchio".

g. m.