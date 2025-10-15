In fuga dopo il raggiro all’anziana. Truffatori fermati in A1 dalla Polstrada

Gli agenti li hanno notati perché non indossavano le cinture di sicurezza. Ma quando hanno fatto loro cenno di accostare per un controllo, i due, dopo aver simulato l’intenzione di farlo, hanno accelerato, cercando di scappare via. E innescando un pericoloso inseguimento in A1, dove i poliziotti della sottosezione di polizia stradale di Bologna sono riusciti a bloccare e denunciare due truffatori, trovati con la refurtiva dell’ultimo colpo in auto.

Tutto è successo intorno alle 14,40 di qualche giorno fa, quando la pattuglia ha notato l’auto, che viaggiava in direzione Firenze con a bordo due uomini senza cintura. I poliziotti hanno intimato al conducente di fermarsi, ma quest’ultimo, dopo aver simulato l’intenzione di accostare, è ripartito velocemente cercando di sottrarsi al controllo con manovre pericolose. L’uomo ha percorso la corsia di emergenza ed effettuato sorpassi fra gli altri veicoli che in quel momento occupavano la carreggiata, mettendoli in pericolo. Durante la fuga, il passeggero intanto lanciava oggetti contro la macchina della polizia, riuscendo a colpire e danneggiare il parabrezza dell’auto di servizio.

Malgrado queste condotte sconsiderate, gli agenti sono riusciti a fermare l’auto e identificare i due, di 46 e 19 anni, entrambi residenti in provincia di Napoli. A seguito della perquisizione della vettura, sono stati trovati 1.600 euro in contanti ed una fede nuziale. Da accertamenti i poliziotti sono risaliti alla proprietaria dei beni, una pensionata residente in provincia di Parma, che aveva subìto poco prima la truffa dei cosiddetti ‘finti carabinieri’, con la quale era stata indotta a consegnare il denaro e la fede. Al termine degli atti, i due sono stati denunciati per truffa e la refurtiva sequestrata, per essere riconsegnata alla proprietaria al più presto.