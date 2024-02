"In fumo 50 milioni in due anni. Hanno pagato i lavoratori"

"L’aumento arriva tutto in una volta e fa rumore. Ma dal 2022 i costi delle gestioni sono diventati insostenibili". Antonio Buzzi (foto), presidente di Confcooperative Federsolidarietà E-R, parla a nome di 490 coop sociali, di cui ben il 70% attive in regime di accreditamento nei servizi per la non autosufficienza.

Cos’è successo?

"Dal 2015 al 2023 l’inflazione cumulata ha raggiunto il 20,41%, ma negli ultimi due anni se ne è concentrata il 14,70%, Negli anni la Regione è sempre intervenuta con risorse proprie per calmierare l’inflazione. Stavolta ha tardato, la competenza è passata dall’assessorato alla Sanità al Welfare e per l’utenza sarebbe stato più opportuno dilazionare l’aumento".

Qual è l’urgenza ora?

"Ai gestori sono mancate le coperture degli aumenti nel 2022 e 2023: le coop hanno fatto fronte ai rincari con risorse proprie, stimiamo 50 milioni di euro, intaccando i patrimoni aziendali scaricando sui soci-lavoratori i costi di servizi pubblici. Alcuni gestori, più piccoli, in zona di montagna o disagiate, hanno già iniziato a riconsegnare i servizi. Altri sono stati assorbiti da realtà più strutturate".

Di che costi parliamo oggi?

"Attualmente la quota giornaliera è coperta con 113,10 euro tra utenti e Regione, ma ai gestori costa 118 di media e nel 2022 era arrivata a 120. Tenga conto che solo per la pandemia abbiamo avuto i presidi pagati il primo anno, ma la gestione del Covid nelle Cra è stata complicata e duratura nel tempo".

Il 31 dicembre scadrà l’accreditamento: che fare?

"Deve essere riconfermato, ma non può essere fatto così. La contribuzione dallo Stato è troppo poca per un servizio di cui non si può più fare a meno. Ci sono 16.769 posti accreditati nelle Cra, altrettanti tra i privati e c’è comunque la lista d’attesa. Il fabbisogno è destinato ad aumentare fino al 2050, poi ci sarà un calo per il calo delle nascite dal 1960".

c. d.