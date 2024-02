In garage un deposito di coca. Consegnava droga con l’auto. Spacciatore in manette

Con sé, in macchina, aveva 60 dosi di cocaina. Nel garage in zona Savena, invece, teneva custodita la ‘scorta’: quasi un chilo di sostanza, oltre a 1.200 euro, in banconote di piccolo taglio. È stato sequestrato tutto dai poliziotti della Squadra mobile, al termine di un servizio di osservazione che ha portato all’arresto dello spacciatore, un albanese di 39 anni. L’uomo, fino all’altro giorno incensurato, regolare sul territorio e titolare di una società che commercializza auto usate, è stato fermato in via Emilia Levante dai poliziotti, dopo essere stato monitorato mentre faceva salire a bordo della sua Audi quello che poi si è rivelato essere un suo cliente e dopo aver accompagnato un’altra persona in un vicino bancomat a prelevare.

Gli agenti sono quindi intervenuti, controllando i due: ossia l’acquirente, un cinquantaduenne, e il trentanovenne. Nell’auto dell’albanese sono state trovate 60 dosi, già pronte per essere vendute, di coca. Inoltre, l’uomo aveva anche un mazzo di chiavi, che aprivano un garage in zona Savena: il locale, utilizzato come ‘laboratorio’ dove confezionare le dosi, è stato perquisito e, all’interno, sono stati trovati 850 grammi di cocaina. A casa dell’uomo, nella Bassa, sono invece stati sequestrati 1.200 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Nel garage c’erano anche un bilancino e cinque cellulari, che dovranno essere analizzati. Al termine degli accertamenti, il trentanovenne è stato arrestato per spaccio. Ieri mattina, in direttissima, difeso dall’avvocato Matteo Murgo, l’uomo è stato messo ai domiciliari, in attesa della fissazione del processo che si svolgerà con rito abbreviato.

n. t.