In griglia alla Carrera ben diciannove team. Iniziano le prove libere

La Carrera che invade il centro di Castel San Pietro. Al via in piazza Matteotti nella Carrera al maschile in griglia 19 team. "Se è un record? Non so, però nei miei 25 anni nel mondo Carrera 19 team al via non li ricordo", quasi scansa i trionfalismi Sabrina Forni, presidente dell’associazione Club Carrera, che fa la conta, sospesa tra la debordante soddisfazione e una comprensibile, pur piccola, preoccupazione. "Con 19 team al via gli ultimi partiranno quasi al Cassero, dobbiamo provare e capire come fare. Una doppia manche? Vedremo", sottolinea. Saranno, lo conferma poco dopo Forni, le prove libere a decretare che partenza vedremo in una Carrera 2025 che arriverà quest’anno lunghissima, addirittura il 14 settembre. Le prove libere: il calendario è stato ufficializzato e prevede il 2 e il 9 luglio come prime tappe in centro storico. In queste prime due prove si deciderà molto sulle scelte di partenza del 14 settembre. Le altre date, invece, saranno il 13, 16, 23 e 27 luglio, con le Superpole (valide per la griglia di partenza in caso di maltempo nelle prove del 7 settembre) già calendarizzate per il 30 luglio (in centro) e per il 31 agosto (viale Terme per la Coppa Terme).