In lotta per il clima. Duemila in corteo:: "Transizione dal basso per riprenderci le città"

"Costruiamo ecologie urbane. Riprendiamoci le città". Questo lo slogan e l’obiettivo del Climate Pride di ieri, partito dalla Montagnola e arrivato in Piazza dell’Unità. Duemila ragazzi e ragazze, ma anche tanti adulti, che si sono riuniti alle 15 per dare il via a una manifestazione che ha avuto come protagonisti collettivi, associazioni e artisti. Musica, sorrisi e voglia di dire la propria a Bologna. Ma non solo, viste le altre manifestazioni sparse per l’Italia. Tutti uniti in una lunga giornata che è stata, allo stesso tempo, di festa e di protesta. Come una street parade composta da una pluralità di carri tematici dedicati a culture, agroecologie, rivolta pride ed ecologie urbane. "Salviamo il Corno alle Scale", "Un altro Appennino è possibile" sono due dei messaggi che sono stati esposti negli striscioni. Un signore invece, con la carriola in mano, ha scritto: "Terra e libertà", citando il film di Ken Loach, una pellicola che parla di lotte e resistenze. Quelle che i presenti e le presenti hanno portato perché "la transizione deve essere costruita dal basso da tutte e tutti noi".

Durante la giornata ci sono stati una ventina di interventi, tutti da parte di Andrea, un nome senza genere, scelto dagli organizzatori per comunicare. Alcuni dei collettivi presenti erano Arci Bologna, Amnesty, Fridays for Future, Climate Pride Roma, Assemblea dei Boschi Vicenza, Collettivo di Fabbrica Gkn, Carracci Casa Comune, Carpi per la Giustizia Climatica e Sociale, Cassero, Palestra Gino Milli e altri. "L’ambientalismo senza contadini e contadine è solo giardino", recita un altro degli striscioni esposti. Tra gli artisti, durante la lunga giornata, si sono esibiti i Pop X, España Circo Este, Matteo Ini Syntomatic, Acabanda, Bandolero Movement e tanti altri. Un corteo pacifico che ha toccato via Irnerio, via dei Mille, Piazza dei Martiri, via Don Giovanni Minzoni, i viali, via Zanardi, via de’ Carracci e via Matteotti. "Ognuno dei presenti è stato capace di esprimere convergenze nella convergenza, perché le tante dimensioni della giustizia climatica e sociale possano sfilare contaminandosi", sottolineano gli organizzatori.

Sono stati affrontati inoltre temi come il caro affitto, il no al Passante, il no al riarmo, il rincaro del trasporto pubblico, l’eccessivo consumo del suolo, il mancato rispetto dei movimenti transfemministi. Tutte questioni che riguardano, in un modo o nell’altro, anche Bologna. Perché "questo presente non il è il nostro futuro", come recita un cartellone che ha esposto una ragazza.

Nicholas Masetti