In manette dopo le minacce all’ex fidanzata

Non si è fatto scrupoli a riferire ai carabinieri della Stazione Bologna, intenti a notificargli la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla ex compagna, la propria intenzione di "scannare" la donna, non appena uscito dalla caserma. Un exploit a dir poco sopra le righe, che è costato l’arresto a un quarantenne italiano, il quale, anziché andare a casa della ex "a scannarla", appena uscito dagli uffici di viale Panzacchi è finito invece dritto dritto nel carcere della Dozza.

È successo mercoledì scorso: il quarantenne era stato invitato dai carabinieri a comparire in caserma appunto per notificargli la misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari nei suoi confronti a seguito di una denuncia per stalking dalla sua ex: divieto di avvicinamento alla parte offesa, con braccialetto elettronico. La relazione con la donna, cinquantenne italiana, si era interrotta infatti poco meno di un mese prima e lui, non rassegnandosi alla fine della loro relazione, aveva cominciato a perseguitarla e tormentarla. Al punto che lei, spaventata, si era dovuta rivolgere ai carabinieri per chiedere aiuto.

Al momento della notifica degli atti, però, l’uomo ha iniziato a sbraitare davanti ai militari: "Applicatemi quello che volete, lei mi ha denunciato e allora io esco da qua e la scanno, arrestatemi pure!". E puntualmente così i carabinieri hanno fatto, dopo avere avvisato la Procura che ha prontamente richiesto un aggravamento della misura cautelare, confermato nel giro di poche ore dal gip.